Досі без світла - 64 населені пункти України
11:18, 02 січня 2010Суспільство
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Більшість - у Київській області
На сьогодні залишаються знеструмленими 64 населені пункти у чотирьох областях.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, досі без електропостачання у Київській 55 н.п., Черкаській - 5, Луганській - 2 і Чернігівській - 2.
Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 грудня внаслідок ускладнення погодних умов, зокрема сильних опадів у вигляді дощу, мокрого снігу та шквалистих поривів вітру, сталося знеструмлення 1077 населених пунктів у 14 областях.
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