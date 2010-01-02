Досі без світла - 64 населені пункти України

На сьогодні залишаються знеструмленими 64 населені пункти у чотирьох областях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, досі без електропостачання у Київській 55 н.п., Черкаській - 5, Луганській - 2 і Чернігівській - 2.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 грудня внаслідок ускладнення погодних умов, зокрема сильних опадів у вигляді дощу, мокрого снігу та шквалистих поривів вітру, сталося знеструмлення 1077 населених пунктів у 14 областях.