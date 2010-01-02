В Азовському морі врятували трьох рибалок

В Азовському морі врятовано трьох рибалок з міста Бердянськ Запорізької області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, рибалки 1 січня о 07.00 на моторному човні несанкціоновано вийшли в море та не повернулися впродовж дня. Їхні родичі забили на сполох.

Силами МНС, прикордонників і міліції були організовані пошуково-рятувальні роботи, оповіщені всі судна в цій зоні.

2 січня о 00.52 одне з суден у відкритому морі помітило плавзасіб із постраждалими, невдовзі екіпаж підняв їх на борт, опісля чого повернув на берег у задовільному стані.

Пошуки ускладнювалися погодними умовами (мокрий сніг, дощ, пориви вітру до 20 м/с, зниження температури до 5 градусів морозу).