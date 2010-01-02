Завтра в Україні буде ще холодніше

Завтра, 3 січня, в Україні очікується мінлива хмарність, зниження температури повітря.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, впродовж доби синоптики прогнозують зниження температури до 3-9° морозу, в Криму та Приазов’ї до 0°, у північних та центральних областях вночі до 11-16° морозу, вдень до 8-13° морозу.

У східних, західних областях та в Криму невеликий сніг, хуртовини, на решті території без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с, у східній частині вночі та вранці пориви 15-20 м/с, в Криму 19-24 м/с.

У Київській області зниження температури вночі до 11-16° морозу, вдень до 8-13° морозу, у Києві вночі до 12-14° морозу, вдень до 9-11° морозу. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с, поривчастий.