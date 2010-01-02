На Харківщині піймали чоловіка, який викрав майже 5 тонн нафти

Працівники міліції у Близнюківському районі Харківської області затримали вантажний автомобіль ЗІЛ-131, в якому перевозилися паливо-мастильні матеріали.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної міліції, жодних дозвільних документів - технічного паспорту на автомобіль, посвідчення водія - у водія ЗІЛа не було.

Чоловік зізнався, що майже 5 тонн нафти, яка знаходилась в бочці автомобіля, була викрадена з нафтопроводу «Лисичанськ-Кременчуг» поблизу села Катеринівка Близнюківського району, шляхом незаконної врізки.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка), водія затримано в порядку ст. 115 КПК України. Правоохоронцями встановлюється причетність до скоєння злочину інших осіб.