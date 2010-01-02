«Аріана» завтра може нарешті кинути якір

Міністерство закордонних справ України продовжує координувати графік руху звільненого з піратського полону балкера "Аріана" та його супровід міжнародними силами до порту Салала (Оман), куди, за сприятливих погодних умов, судно має прибути орієнтовно 3 січня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, станом на 16:00 2 січня 2010 року балкер прямує до порту призначення у супроводі фрегату міжнародних військово-морських сил, який знаходиться на короткій відстані від "Аріани".

Згідно з інформацією, отриманою від капітана Геннадія ВОРОНОВА, машини на судні працюють нормально, кількість пального є достатньою і "Аріані" вдається тримати стабільну швидкість - близько 7 морських вузлів.

«Фізичний та психологічний стан членів екіпажу нормальний. За сприятливих погодних умов прибуття судна до оманського порту Салала очікується орієнтовно протягом 3 січня». – зазачається у повідомленні.

Повернення на батьківщину українських моряків - членів екіпажу балкера "Аріана" - заплановано спеціальним українським літаком після проходження необхідних формальних процедур, медичного огляду та передачі судна новому екіпажу.