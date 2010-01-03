«Аріана» стала на рейді в оманському порту
19:37, 03 січня 2010Суспільство
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Судно “Аріана” з українськими громадянами на борту, подолавши більше 800 миль, стало на рейді в порту Салала Султанату Оман. Про це повідомляє сайт МЗС України.
Супроводження судна “Aріана” до територіальних вод проводилося поетапно кораблями міжнародних сил.
Дипломатами Посольства України в Королівстві Саудівська Аравія та Посольства України в Об`єднаних Арабських Еміратах, які входять до складу передової групи по зустрічі судна “Аріана”, проводиться робота з якомога скорішого оформлення дозволу на захід в порт.
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