«Аріана» стала на рейді в оманському порту

19:37, 03 січня 2010
Суспільство
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Судно “Аріана” з українськими громадянами на борту, подолавши більше 800 миль, стало на рейді в порту Салала Султанату Оман. Про це повідомляє сайт МЗС України.

Супроводження судна “Aріана” до територіальних вод проводилося поетапно кораблями міжнародних сил.

Дипломатами Посольства України в Королівстві  Саудівська Аравія та Посольства України в Об`єднаних Арабських Еміратах, які входять до складу передової групи по зустрічі судна “Аріана”, проводиться робота з якомога скорішого оформлення дозволу на захід в порт.

 

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