Одеські архіваріуси шукають українське коріння Джоні Деппа

Працівники Одеського архіву припускають, що в місті колись жив предок голлівудського актора Джоні ДЕППА. В установі знайшли записи про сім`ю на прізвище Депп.

Як повідомляє телеканал "1+1", архіваріус Одеського обласного архіву Марина БАТУРИНА зазначила, що Депп Микола Олександрович, який був одним із засновників Російського технічного товариства, має німецьке коріння. Його батька звали Депп Олександр-Август Пилипович. Відомо також, що й у Джоні ДЕППА є німецьке коріння.

Щоб зібрати більше інформації про цю сім`ю переселенців, одеські архіваріуси відправили запит до російського архіву. Готують й листи до самого актора.