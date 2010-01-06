У Ющенка кажуть, що українською ГТС де-факто кермує Газпром

На сьогоднішній день українська газотранспортна система юридично належить Україні, але фактично управляється російською компанією «Газпром».

Про це УНІАН заявив представник Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ, роз`яснюючи заяву Президента Віктора ЮЩЕНКА про те, що на сьогодні Україна втратила майже 70% газотранспортної системи.

(Повністю інтерв`ю Б.СОКОЛОВСЬКОГО читайте на сайті УНІАН-Економіка).

«Де-юре вона наша, а де-факто - ми управляти нею самостійно не можемо. Управління фактично перейшло до «Газпрому», - заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що підтвердження неможливості управляти системою міститься у грудневому листі керівника НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ до Секретаріату Президента, в якому міститься відмова без згоди «Газпрому» надати доповнення до газових контрактів від 19 січня, підписані 25 листопада 2009 р.

«Цей лист він (О.ДУБИНА – УНІАН) написав до Секретаріату, і в ньому йшлося про те, що без дозволу, саме дозволу, а не узгодження "Газпрому", він не може передати копії протоколів від 24 листопада. Тому ми до кінця і не знаємо, що в цих протоколах записано, які там зобов`язання ми взяли на себе. Про що це говорить? Про те, що ми де-факто не управляємо».

Крім того, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що «Газпром» законтрактував всі транзитні потужності української ГТС.

«Фактично НАК втратив можливість бути незалежним, він вимушений робити все те, що йому скаже «Газпром». Для росіян це нормально – це їхня тактика і стратегія. За них можна лише порадіти», – зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня під час спілкування з жителями Самбора Львівської області Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що сьогодні Україна втратила вже майже 70% своєї газотранспортної системи.

В.ЮЩЕНКО пояснив це тим, що уряд підписав газові угоди, які ведуть до банкрутства НАК «Нафтогаз України», на балансі якого знаходиться українська ГТС.

Довідка УНІАН. "Газпром" і "Нафтогаз України" 25 листопада підписали доповнення до контракту від 19 січня 2009 року, відповідно до якого обсяг поставок газу в Україну в 2010 році зменшений до 33,75 млрд. кубометрів із планованих контрактом 52 млрд. кубометрів. Також сторони закріпили відсутність штрафних санкцій за обсяги споживання газу "Нафтогазом України" в 2009 році. Якби штрафні санкції були застосовані, то Україні довелося б сплатити від 5,8 млрд. дол. (оцінка "Нафтогазу") до 7,8 млрд. доларів (оцінка Президента України Віктора ЮЩЕНКА).

19 січня 2009 р. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали нові довгострокові розподільні контракти на транзит російського газу до Європи через Україну і поставки газу українським споживачам. Контракти не передбачають посередників між компаніями. Термін дії контрактів - з 2009 до 2019 року включно.

Контракт на транзит передбачає збереження у 2009 році пільгової транзитної ставки 1,7 дол. за транспортування 1000 куб. м на 100 км.