Міліція спростовує дані проросійських ЗМІ про заворушення в Севастополі

Севастопольська міліція сьогодні затримала шістьох учасників пікету Ділового і культурного центру, де кандидат на пост Президента України, лідер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК проводив зустріч з виборцями.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник штабу Управління МВС України в Севастополі полковник міліції Сергій ПОМЄЛКОВ, «в цілому, правоохоронні органи зі своїм основним завданням - забезпеченням громадського порядку і безпеки особи, що охороняється, вважаю, впоралися. Громадський порядок був забезпечений достатньо організовано».

За його словами, міліції вдалося уникнути «прямих сутичок між політичними силами протилежних поглядів. Основне завдання ми виконали, тобто, і представники севастопольських громадських організацій провели пікет, висловили свою точку зору - це їхнє право, і була проведена зустріч жителів міста з кандидатом у президенти України».

Як додав С.ПОМЄЛКОВ, «є ряд недбайливих представників деяких громадських організацій - це не ПСПУ, не Партія регіонів, які достатньо організовано провели свої заходи. Були провокатори, які намагалися прорвати ланцюжок. У результаті один із таких активних розбив скло автобуса. Він затриманий. Крім того, ряд громадян, які поводилися неадекватно, намагалися порушувати громадський порядок, закликали до порушення (порядку), теж були затримані. Ми проведемо перевірку, я думаю, що в рамках адміністративного законодавства притягатимемо їх до адміністративної відповідальності».

В цілому, «громадський порядок був забезпечений», підкреслив полковник.

Коментуючи на прохання УНІАН повідомлення деяких російських ЗМІ про нібито заворушення, що відбулися сьогодні в Севастополі, С.ПОМЄЛКОВ сказав: «На превеликий жаль, чомусь деякі представники преси, особливо проросійської спрямованості, висвітлюють усі події так, як це цікаво їм. Ще раз говорю: ніяких заворушень тут не було. А те, що група людей, що брали активну участь у пікетуванні, ще раз підкреслю, представники не партійних, а громадських організації, намагалася спровокувати бійку, частково вони навіть спробували перекрити проїжджу частину, але були відтіснені, попереджені про відповідальність, і, у принципі, самі ж вони з цієї проїжджої частини і вийшли, рух був нормалізований».

С.ПОМЄЛКОВ також додав, що в пікетуванні зустрічі взяли участь від 600 до 800 осіб.

Сам О.ТЯГНИБОК наприкінці зустрічі з виборцями, що тривала більше двох годин, подякував місцевим правоохоронним органам за те, що вони змогли забезпечити правопорядок і проведення зустрічі. Разом із тим він висловив жаль у зв`язку з незрозумілими моментами».