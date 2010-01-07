Навіщо розмови про блоковані Казначейством гроші?

Голова Житомирської обласної ради, член БЮТ Віталій ФРАНЦУЗ переконаний, що розмови про блокування фінансування регіонів з боку Держказначейства ведуться політичними конкурентами прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО для того, щоб знизити її рейтинг перед виборами Президента України.

Про це він сказав УНІАН, коментуючи ситуацію з блокуванням фінансування регіонів з боку Держказначейства.

За словами В.ФРАНЦУЗА, у Житомирській області немає згаданої проблеми.

«Я не беруся говорити про всю державу, але по Житомирській області зарплати виплачені і проплачені. Пенсії до 25 грудня 2009 року виплачені. Пішли вже оплати по захищених статтях», - сказав голова Житомирської обласної ради.

В.ФРАНЦУЗ наголосив, що розмови політиків про блокування коштів на рахунках Держказначейства ведуться з огляду на вибори.

“Якщо говорити про казначейські зобов’язання, то там є ряд проплат некапітального характеру - те, від чого при кризі рекомендували утримуватися, - констатував В.ФРАНЦУЗ. – Можливо, не треба було міняти вікна і двері (в держустановах та закладах соцсфери - УНІАН). А чого ж ми не говоримо про те, що у такий непростий для країни час без цього можна було обійтися?” - сказав голова Житомирської облради.

При цьому він зазначив, що «якби у діях та словах можновладців було більше економіки, а не політики, то порядку у країні було б значно більше. А так до 17 січня ми ще наслухаємося різних прогнозів, приміром, таких, які ми вже чули неодноразово на початку 2009 року. Ми ж чули від самих-самих керівників держави про те, що у першому кварталі 2009 року в Україні все зупиниться. Не зупинилося ж? Люди отримали пенсію не цеглою, як колись, а грошима, і зарплату упродовж року отримали грошима. Можливо, у когось не було преміальних, якоїсь доплати, але ж вистояла Україна і витримала», - констатував В. ФРАНЦУЗ.

Він також спрогнозував, що після виборів Президента України ці розмови припиняться.

«Я б хотів сьогодні, щоб ми говорили про реальні речі. Ніхто з тих кандидатів у Президенти України не скаже, що не буде чогось зроблено. Він малює такі перспективи, що хочеться жити. А що зробили і що вдалося зробити?» - підсумував В. ФРАНЦУЗ.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня голова Житомирської облдержадміністрації Юрій ЗАБЕЛА повідомив журналістам, що в області вирішена проблема з блокуванням управлінням Держказначейства коштів, виділених урядом на регіональні програми. За його словами, «створення 28 грудня спецкомісії за участю контролюючих служб і правоохоронних органів допомогло вирішити спільну для багатьох областей України проблему блокування Держказначейством виділених урядом коштів для регіональних програм».

Ю.ЗАБЕЛА зазначив, що Житомирська область уже повністю одержала з казначейства всі кошти, необхідні для нормального функціонування регіону.

При цьому губернатор уточнив, що проблему блокування коштів вдалося вирішити поки що тільки в кількох областях України, включаючи Житомирську.