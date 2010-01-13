Хто найбільше зробив для Євро (опитування)

На думку українців, найбільше для підготовки в Україні Чемпіонату з футболу Євро-2012 зробили Рінат АХМЕТОВ, Григорій СУРКІС та Юлія ТИМОШЕНКО.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного „Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики.

Так, на думку відносної більшості українців - 33,5% - найбільше зробив для підготовки в Україні Євро-2012 президент футбольного клубу “Шахтар” Рінат АХМЕТОВ.

Удвічі менша кількість громадян - 16,1% - вважають, що найбільше зробив для підготовки Євро-2012 президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС.

Відчутно менша кількість опитаних вважає, що найбільше зробили для підготовки Євро-2012 прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО (7,1%), Президент Віктор ЮЩЕНКО (2,3%), президент футбольного клубу “Металіст” Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ (1,1%), міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО (0,8%), віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК (0,7%).

При цьому не змогли визначитись 38,4% респондентів.

Більше половини опитаних (55,3%) вважають, що державні кошти на підготовку Євро-2012 розкрадаються. Протилежної думки дотримуються 10,3%, а 34,4% не змогли визначитись.

Опитування проведене у грудні 2009 року. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни.

За місцем проживання опитано 1200 респондентів віком від 18 років і старше. Статистична похибка вибірки без урахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ±2,9%