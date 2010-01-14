Ющенко назвав знаковим рішення суду щодо Геноциду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що сьогоднішнє рішення Апеляційного суду Києва щодо визнання керівників більшовицького тоталітарного режиму винними у геноциді в Україні в 1932-33 роках є знаковим для історії.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба Президента.

«Це рішення відновлює історичну справедливість і дає шанс будувати Україну на чесних і демократичних засадах», - наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня 2010 року Апеляційний суд м. Києва визнав керівників більшовицького тоталітарного режиму винними у геноциді в Україні в 1932-33 роках.

За даними СБУ, суд констатував, що Йосип Сталін (Джугашвілі), В`ячеслав Молотов (Скрябін), Лазар Каганович, Павло Постишев, Станіслав Косіор, Влас Чубар та Мендель Хатаєвич вчинили злочин геноциду, передбачений Криманальним кодексом України.

Водночас суд закрив кримінальну справу у зв`язку з їхньою смертю.

"Згідно з висновком проведеної у ході досудового слідства судової науково-демографічної експертизи Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.Птухи НАН України, внаслідок вчиненого геноциду в Україні загинуло 3 млн. 941 тис. осіб", - поінформували в СБУ.