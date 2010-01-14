Польському лікарю вручили орден України

13 січня у посольстві України у Варшаві відомому польському лікарю Хенрику СКАРЖИНСЬКОМУ вручено від імені українського Президента орден “За заслуги”.

Як передає кореспондент УНІАН, нагороду вручив посол України у Польщі Олександр МОЦИК, котрий привітав Х.СКАРЖИНСЬКОГО та висловив вдячність за діяльність в Україні.

У свою чергу медик подякував за високу оцінку його роботи, відзначивши, що вона стала найвищою відзнакою, наданою йому іншою державою.

«Це щось, що додає крила», - сказав він журналістам після нагородження.

Професор Х.СКАРЖИНСЬКИЙ відзначив, що почав працювати з українськими медиками, допомагаючи в першу чергу хворим дітям 10 років тому.

Він повідомив, що цього року в Одесі буде відкрито діагностично-лікувально-реабілітаційний центр, завдяки якому люди із вадами зору, мови та проблемами слуху можуть звертатися за кваліфікованою допомогою.

В українському посольстві додали, що професор Х.СКАРЖИНСЬКИЙ проводив безкоштовні операції дітям в Україні та спільно з колегами організовував для українських медиків безоплатні стажування та курси.

56 річний Х.СКАРЖИНСЬКИЙ, котрий є засновником Інституту фізіології та патології слуху й Міжнародного центру слуху та мови, став першим поляком нагороджений українським орденом в 2010 році.

З 1997 року у Польщі такий орден отримало 60 людей із 120 визначних осіб відзначених українськими нагородами.