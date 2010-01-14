Джоні Деппу поставили пам'ятник

Статую, що зображає відомого голлівудського актора, спорудили в сербському селі Дрвенград, де проходить фестиваль авторського кіно. Представив пам`ятник Деппу сербський режисер і давній друг голлівудської зірки Емір Кустуріца. Джоні Депп прилетів до Сербії у вівторок і цього ж дня зустрівся з президентом країни Борисом Тадічем. За словами Кустуріци, актор пробуде в Сербії 3 дні, "питиме вино, дивитиметься кіно, а також відвідає місця, де проходитимуть зйомки нового фільму про мексиканського революціонера Панчо Вілью. Цю картину зніматиме Кустуріца, а Джоні Депп, як очікується, зіграє в ній головну роль.

Эхо Москвы