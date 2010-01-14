Автобус зіткнувся з іномаркою: серед постраждалих - 5 дітей

Учора о 15:00 у Харкові сталось зіткнення автобуса “Рута-20” та автомобіля “Opel Corsa”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП водій і четверо пасажирів автомобіля “Opel” і четверо пасажирів автобуса з отриманими тілесними ушкодженнями доставлені до 4-ї лікарні Харкова. Серед травмованих п`ятеро дітей (віком від п`яти до шістнадцяти років).