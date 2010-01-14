Долар і євро на міжбанку знову подешевшали

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1435/8,1860 грн./дол., на 12:00 ціни впали до 8,0870/8,1030 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні досягли поточного мінімуму – 8,0735/8,0890 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,о 10:00 Національний банк України вийшов на ринок з продажем і купівлею доларів США за курсом 7,99/8,01 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2765/0,2780 грн./рубль, а на 12:00 ціни знизилися до 0,2752/0,2760 грн./рубль. На момент закриття ціни досягли значень 0,2744/0,2753 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і становив 29,49 рубля за долар (-0,05).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,4522/1,4524 дол./євро, а на 15:15 впали до 1,4490/1,4492 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,8190/11,8835 грн./євро, на 12:00 ціни, слідом за доларом, пошли вниз – 11,7355/11,7585 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 11,6910/11,7175 грн./євро.