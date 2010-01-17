Стара назва вулиці в паспорті не є перешкодою для голосування

Cтара назва вулиці в паспорті не є перешкодою для голосування лучан.

Як розповіла начальник відділу ведення Державного списку виборців Луцької мерії Наталія ГАЛЬЧЕНКО, розбіжності у списку виборців на звичайній виборчій дільниці та паспортах громадян України щодо найменування вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулка, кварталу, кутка тощо) та номера будинку в разі, якщо такі розбіжності стосуються тієї самої вулиці чи того ж будинку, не можуть бути підставою для відмови у видачі виборчого бюлетеня виборцю, включеному до списку виборців, та не потребують внесення змін до списку виборців. Це передбачено у пункті 7.11 Постанови ЦВК No.475, наголосила вона.

Оскільки упродовж кількох останніх років у Луцьку було змінено ряд вулиць, то, як зазначила Н.ГАЛЬЧЕНКО, відділом ведення Державного реєстру виборців Луцької міської ради було підготовлено перелік, який включає відомості про нові, перейменовані вулиці та присвоєння номерів новим будинкам, зміни нумерації існуючих будинків, стосовно яких можуть виникати розбіжності у списку виборців та паспортах громадян України, із зазначенням їх попередніх найменувань, нумерації. Цей перелік був підготовлений у розрізі кожної виборчої дільниці і надісланий до окружної виборчої комісії.

«При передачі попередніх списків виборців окружній комісії 17 грудня ми наголошували, що нами підготовлені відповідні комплекти документів для кожної дільниці, на якій були зміни нумерації або назви вулиці. Ми передали їх в ОВК заздалегідь для наступної передачі цих комплектів документів дільничним виборчим комісіям», - зауважила Н.ГАЛЬЧЕНКО.

Довідка: У Луцьку впродовж останніх років було змінено назви 9 вулиць: вул. Кузнєцова на вул. Генерала Шухевича; вул. Медвєдєва на вул. Сенаторки Левчанівської; вул. Павлика Морозова на вул. Степана Мазурця; вул. Паші Савельєвої на вул. Галшки Гулевичівни; вул. Червоноармійська на вул. Героїв УПА; вул. Суворова на вул. Степана Бандери; вул. Некрасова на вул. Нестора Бурчака; вул. Чапаєва на вул. Варварівка; вул. Паризької Комуни на вул. Червоної Калини, а також названо нову вулицю ім. Героїв Крут.