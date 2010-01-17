У Лос-Анджелесі сьогодні вручать «Золоті глобуси»

У Лос-Анджелесі сьогодні вручать кінопремію «Золотий глобус». Церемонію проведе британський комік Ріккі ДЖЕРВІС, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Абсолютний лідер за кількістю номінацій - фільм Джейсона РЕЙТМАНА «Мені б у небо». Ця картина претендує на шість «Золотих глобусів», зокрема за кращий сценарій і режисуру.

Джордж КЛУНІ, Вера ФАРМІГА і Анна КЕНДРІК, які зіграли у фільмі, також потрапили до списку номінантів.

Історія про корпоративного службовця, який майже весь час проводить у літаку, доставляючи співробітникам повідомлення про їх звільнення, точно не залишиться без призів, упевнені кінокритики.

Ще один претендент на декілька «Глобусів» - мюзикл «Дев`ять» Роба МАРШАЛЛА. Головну роль в ньому зіграв Деніел Дей ЛЬЮЇС.

Серед явних лідерів – «Аватар» Джеймса КЕМЕРОНА. Фантастичний блокбастер номінований на «Золотий глобус» чотири рази, як і фільм Квентіна ТАРАНТІНО «Безславні виробки» про Другу світову війну.

Також має шанси одержати премії режисер Клінт ІСТВУД за фільм «Нескорений», актрис Сандри БАЛЛОК і Хелен МІРЕН, акторів Коліна ФЕРТА і Тобі МАГУАЙАРА.

«Золотий глобус» присуджують з 1944 року за кінофільми й телевізійні картини.