У Запоріжжі члени виборчкому побили журналістку

У Запоріжжі члени виборчої комісії побили журналіста.

Як повідомив УНІАН голова правління Запорізького відділення Комітету виборців України Роман П’ЯТИГОРЕЦЬ, інцидент стався на виборчій ділянці № 7 (округ № 76).

"Члени виборчої комісії виштовхнули і побили журналіста Олену ЯРКІНУ, яка впала зі сходинок і розбила мобільний телефон", - повідомив Р.П’ЯТИГОРЕЦЬ.

За даним факт подано звернення у міліцію, співробітники якої зараз з’ясовують обставини і причини події для кваліфікації інциденту.