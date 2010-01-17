У Запоріжжі члени виборчкому побили журналістку
11:43, 17 січня 2010Суспільство
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Подано звернення у міліцію
У Запоріжжі члени виборчої комісії побили журналіста.
Як повідомив УНІАН голова правління Запорізького відділення Комітету виборців України Роман П’ЯТИГОРЕЦЬ, інцидент стався на виборчій ділянці № 7 (округ № 76).
"Члени виборчої комісії виштовхнули і побили журналіста Олену ЯРКІНУ, яка впала зі сходинок і розбила мобільний телефон", - повідомив Р.П’ЯТИГОРЕЦЬ.
За даним факт подано звернення у міліцію, співробітники якої зараз з’ясовують обставини і причини події для кваліфікації інциденту.
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