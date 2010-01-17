У Запорізькій області оголосили штормове попередження

У Запорізькій області оголошено штормове попередження. Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС у Запорізькій області, "за даними українського Гідрометцентру, 18 січня очікуються складні погодні умови: посилення південно-східного вітру до 19-24 м/с, 19-20 січня - до 25-30 м/с. Сильний сніг, завірюха, погіршення видимості 100-500 метрів".

Також можливе обмерзання суден в акваторії Азовського-Чорноморського басейну, Каховського водосховища, де прогнозується висота хвиль до 1,5 - 2 метрів.

ГУ МНС у Запорізькій області попереджає, що "через погіршення погодних умов можливі труднощі з рухом транспорту на автодорогах, залізничного транспорту, пориви ліній електропередач у результаті їх обмерзання".