В Україні від грипу та його ускладнень померли 986 людей

В Україні станом на 17 січня число померлих від грипу та його ускладнень досягло 986 осіб.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України.

В тому числі за останню добу померли 5 українців. Ще 135 осіб перебувають у вкрай важкому стані в реанімації, 13 - на штучній вентиляції легенів.

Всього з початку епідемії (29 жовтня 2009 року) в Україні захворіли 4 млн. 244 тис. 619 осіб, із яких 252 тис. 724 тис. були госпіталізовані й 217 тис. 701 вже виписані.

На 17 січня епідемічний поріг залишається перевищеним у Дніпропетровській, Луганській Полтавській, Сумській областях та в Криму.