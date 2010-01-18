В Україні від грипу та його ускладнень померли 986 людей
07:35, 18 січня 2010Суспільство
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За останню добу - 5 українців
В Україні станом на 17 січня число померлих від грипу та його ускладнень досягло 986 осіб.
Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України.
В тому числі за останню добу померли 5 українців. Ще 135 осіб перебувають у вкрай важкому стані в реанімації, 13 - на штучній вентиляції легенів.
Всього з початку епідемії (29 жовтня 2009 року) в Україні захворіли 4 млн. 244 тис. 619 осіб, із яких 252 тис. 724 тис. були госпіталізовані й 217 тис. 701 вже виписані.
На 17 січня епідемічний поріг залишається перевищеним у Дніпропетровській, Луганській Полтавській, Сумській областях та в Криму.
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