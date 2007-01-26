У Донецьку зберуться кращі голуб`ятники

У Донецьку в палаці спорту "Дружба" 27-28 січня пройде міжнародна виставка голубів "Голуб - оберіг шахтарського краю".

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, у відкритті виставки візьмуть участь голова облдержадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО, міський голова Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО, президент Всеукраїнської Асоціації голуб`ятників Леонід ДЕРКАЧ.

У виставці беруть участь члени обласної асоціації голуб`ятників ім. Олександра Брагіна (колишній президент ФК "Шахтар", загинув під час вибуху на стадіоні 15 жовтня 1995 р. – УНІАН.), члени Всеукраїнської Асоціації голуб`ятників, Всеукраїнської національної федерації любителів поштово-спортивного голубівника, а також голуб`ятники з Росії, Молдови, Литви, Польщі, Чехії, Румунії, Угорщини.