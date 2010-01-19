Президент продовжив держпрограму "Золота підкова Черкащини"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом «Про додаткові заходи щодо відродження та розвитку історичних і культурних центрів Черкащини» продовжив термін дії державної програми «Золота підкова Черкащини».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, для завершення комплексу науково-методичних, архітектурно-реставраційних, культурно-просвітницьких та фінансово-економічних заходів щодо збереження, відродження та розвитку історичних і культурних центрів Черкащини, створення можливості для ознайомлення вітчизняних і зарубіжних туристів з унікальним історико-культурним надбанням регіону, зокрема, під час проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу В.ЮЩЕНКО підтримав пропозицію Черкаської облдержадміністрації щодо необхідності продовження до 2012 року строків виконання державної програми.

Цим указом Кабінету міністрів України доручено вирішити питання щодо продовження до 2012 року строків виконання програми, уточнити показники, обсяги і джерела фінансування передбачених нею заходів, а також передбачати відповідні видатки під час доопрацювання проекту Закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та підготовки проектів законів про держбюджет на 2011 і 2012 роки.