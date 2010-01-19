У Франції з заводу вкрали 100 кілограмів золота

У Франції четверо озброєних грабіжників проникли на територію плавильного заводу недалеко від Ліона й винесли понад 100 кілограмів золота, повідомляє Лента.ру з посиланням на Le Monde.

Інцидент стався вранці в понеділок, 18 січня. Злочинці спочатку проникли в будинок одного із співробітників заводу, взяли його разом із дружиною в заручники, а потім примусили чоловіка провести їх на територію підприємства й відкрити цех із переробки дорогоцінних металів. Звідти грабіжники, озброєні пістолетами й рушницями, винесли 100-150 кілограмів продукції цеху, в основному золото. Точна вартість вкраденого не повідомляється.

Потім чоловіки залишили територію заводу, відпустили заручників і виїхали в невідомому напрямку, не зробивши за весь час пограбування жодного пострілу. Затримати грабіжників за гарячим слідом не вдалося.

Цех із переробки дорогоцінних металів у Ліоні грабують уже не вперше. У 2007 році стався схожий інцидент, коли четверо озброєних грабіжників проникли до цеху й винесли 270 кілограмів золота й 100 кілограмів інших дорогоцінних металів. Тоді вартість викраденого злочинцями оцінили в 6-9 мільйонів євро.