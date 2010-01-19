Безробітний втопив у річці автомобіль своєї боржниці
17:50, 19 січня 2010Суспільство
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Порушили кримінальну справу
Працівники міліції Цюрупинського райвідділу міліції Херсонської області затримали 28-річного безробітного, який за неповернення йому боргу у жовтні минулого року угнав і втопив у річці Конка автомобіль "Деу", що належить 26-річної місцевій жительці.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, автомобіль під водою знайшли люди, які займаються підводним плаванням. Вони відкрутили номери транспортного засобу і принесли їх до міліції для ідентифікації.
Наразі за даним фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального Кодексу України.
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