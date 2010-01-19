У Донецьку перевіряють усі кисневі балони

У Донецьку бійці МНС перевіряють міські об`єкти, щоб запобігти можливості трагедії, що сталася в луганській лікарні, де вчора вибухнув балон із киснем, що призвело до людських жертв.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО. Він зазначив, що завтра вранці на апаратній нараді в Донецькому міськвиконкомі керівники міської служби МНС «доповідатимуть про хід перевірок міських об`єктів із даних питань – про умови зберігання кисневих балонів, про пожежну безпеку, про експлуатацію приладів на об`єктах підвищеної безпеки, у тому числі й тих, які пов`язані з радіоактивними елементами».

Як повідомляв УНІАН, 18 січня о 08.52 у Луганську в п`ятиповерховій будівлі міської лікарні №7 на четвертому поверсі стався вибух кисневого балону.

На даний момент встановлено факт загибелі 8 осіб, 7 з яких упізнано. Ще 6 осіб внаслідок вибуху отримали тілесні ушкодження й госпіталізовані до Луганської обласної клінічної лікарні.

На момент вибуху в будівлі медзакладу перебували 366 осіб (261 хворий і 105 осіб медперсоналу).

Роботи з пошуку і найшвидшого вилучення людей з-під завалів тривають безперервно у цілодобовому режимі.