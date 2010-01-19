На ряді дільниць результати голосування визнані недійсними

У ряді дільничних виборчих (ДВК) комісій результати голосування 17 січня визнані недійсними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА.

Зокрема він зазначив, що, за попередніми даними, окружні виборчі комісії визнали недійсними результати голосування у виборчій дільниці №43 77-го територіального виборчого округу (ТВО), у виборчій дільниці №169 203-го ТВО, у виборчій дільниці №126 145-го ТВО і у дільницях №27 і №44 120-го ТВО.

За словами А.МАГЕРИ, результати голосування на згаданих дільницях не були враховані ЦВК у оголошених сьогодні попередніх результатах голосування після опрацювання 100% протоколів дільничних виборчих комісій.

Також він додав, що з цих 5 згаданих дільниць - 4 спеціальні та одна звичайна.