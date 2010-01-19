Суд вирішив багатомільйонний спір

Київський апеляційний господарський суд залишив без змін рішення Господарського суду м. Києва, яким було відмовлено в задоволенні позову Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (ДІФКУ) до АНТК ім. О.К. Антонова і Міністерства промислової політики про стягнення з них солідарно 24 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі юридичної фірми «Ілляшев та Партнери», яка представляє інтереси АНТК ім. Антонова.

Юристи нагадують, що в 1998 році Держіннофонд, правонаступником якого є ДІФКУ, уклав договір про фінансування пріоритетної державної програми розробки й сертифікації пасажирського літака Ан-140. Гарантом за договором виступило Мінпромполітики. З передбачених держбюджетом 20 млн. грн. Держіннофонд перерахував АНТК ім. Антонова лише 16 млн. грн.

У 2001 році Держіннофонд звернувся до суду з позовною заявою до АНТК щодо стягнення більш ніж 24 млн. грн. (здійснена за договором виплата з урахуванням інфляційних процесів).

Суд погодився з доводами адвокатів АНТК про те, що держпрограма не була закінчена в повному обсязі з вини інноваційного фонду, відповідно, кошти поверненню не підлягають.

«Суд юридично бездоганно розібрався в ситуації, підтвердивши, що ДІФКУ порушуючи укладений договір не здійснила належне фінансування державної пріоритетної програми. Зараз експертним шляхом визначаються збитки АНТК через невчасне фінансування проекту, які будуть стягнуті з ДІФКУ», - коментують ситуацію в «Ілляшев та Партнерах».

У повідомленні наголошується, що 10 грудня Верховний суд України відмовив ДІФКУ в спробі оскаржити судові рішення про стягнення з ДІФКУ неоплачених 4 млн. грн. Відповідний позов АНТК був задоволений рішенням господарського суду м. Києва, яке залишено без змін Київським апеляційним господарським судом і Вищим господарським судом.

«Відповідно, АНТК отримав право на примусове (через органи державної виконавчої служби) стягнення боргу з інноваційної компанії. Ми не виключаємо й кроки щодо арешту рахунків і майна ДІФКУ», - коментують ситуацію в «Ілляшев та Партнерах».

Довідка УНІАН. Авіаційний науково-технічний комплекс ім. Антонова (АНТК ім. Антонова) засновано 1946 р. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Антонова, - Ан-70, Ан-140 Ан-148 та інші.

Українську державну інноваційну компанію було створено 2000 року як державну небанківську фінансово-кредитну установу на базі ліквідованого в 2000 році Державного інноваційного фонду України (Держіннофонд). Її основним завданням є надання кредитів на інноваційні проекти за рахунок своїх коштів, а також залучення інвестицій на інноваційні проекти. Засновником УДІК є держава в особі Кабінету міністрів України. Компанія належить до сфери управління Міністерства промислової політики України. У 2007 році постановою Кабміну УДІК перейменовано на Державну інноваційну фінансово-кредитну установу (ДІФКУ).