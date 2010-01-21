Ідея Фонду гарантування для членів кредитних спілок не пройшла ВР

Верховна Рада України відмовилась створити Фонд гарантування вкладів членів кредитних спілок.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту проголосували лише 155 народних депутатів із 429, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачалося, що у часниками Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок (далі - Фонд) є кредитні спілки, які включені до державного реєстру фінансових установ, що веде уповноважений орган, та мають ліцензію на ведення діяльності із залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. Участь у Фонді кредитних спілок є обов`язковою. Учасники Фонду зобов`язані сплачувати збори до Фонду. Учасником Фонду є кредитна спілка, яка виконує встановлені уповноваженим органом фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління та може виконувати свої зобов`язання перед вкладниками.

Пропонувалося, що Фонд гарантує кожному вкладнику Фонду відшкодування коштів за його вкладами, включаючи відсотки, у розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів, але не більш як 5 тис. грн. за вкладами у кожному із таких учасників. Зазначений розмір відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, за рахунок коштів Фонду може бути збільшено за рішенням адміністративної ради Фонду залежно від тенденцій розвитку ринку ресурсів, залучених від вкладників учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду.

Згідно з законопроектом, Фонд є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів членів кредитних спілок. Керівними органами Фонду є адміністративна рада та виконавча дирекція. Джерелами формування коштів Фонду є початкові збори з учасників Фонду; регулярні збори з учасників (тимчасових учасників) Фонду; спеціальні збори з учасників (тимчасових учасників) Фонду; доходи, одержані від інвестування коштів Фонду в державні цінні папери України; кредити, залучені від Кабінету міністрів України, Національного банку України, банків та іноземних кредиторів тощо.

Законопроектом передбачено, що кредитні спілки, створені в результаті реорганізації шляхом їх злиття або приєднання (в разі сплати початкового збору до Фонду кредитними спілками, які реорганізувалися), звільняються від сплати початкового збору та набувають усіх прав і обов`язків реорганізованих кредитних спілок щодо участі у Фонді. Водночас нарахування регулярного збору до Фонду здійснюється учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду двічі на рік по 0,25 відсотка загальної суми вкладів, включаючи нараховані за вкладами відсотки, за станом на 31 грудня року, що передує поточному, та 30 червня поточного року.

Після негативного рішення ВР ухвалила рішення направити законопроект на повторне перше читання. За ухвалення такого рішення проголосували 274 народних депутати із 429, зареєстрованих в сесійній залі.