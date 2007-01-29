Синоптики обіцяють Україні складні погодні умови

Завтра у східній, південно-східній частині України та у Криму вночі та вранці утримаються складні погодні умови: сильний сніг, хуртовини, снігові замети, пориви вітру 15-20 м/с, в Криму та Приазов’ї місцями 25-30 м/с, в горах Криму 40 м/с.

На решті території невеликий сніг; вітер північно-західний 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На дорогах країни ожеледиця. Температура вночі 8-13° морозу, на півночі Лівобережжя та у Карпатах до 18°, вдень 2-7° морозу; на півдні Криму протягом доби 0-5° морозу.

На Закарпатті - невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 0-5° морозу; в горах вночі 13-18°, вдень 4-9° морозу.

31 січня - хмарно з проясненнями, вночі у південній частині, вдень у західній половині країни часом невеликий сніг (у західних областях помірний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, у прикарпатських областях мокрий сніг з дощем); на решті території місцями невеликий сніг. Температура вночі 11-16° морозу, вдень 4-9° морозу; у східних областях та на півночі Лівобережжя вночі 15-20° морозу, вдень 6-11° морозу; у південній частині вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу (на Південному узбережжі Криму вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°); у прикарпатських областях вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

1 лютого - хмарна погода, часом сніг, вдень мокрий сніг, на півдні країни та у прикарпатських областях подекуди з дощем, лише у східних областях місцями невеликий сніг. Температура вночі 6-11° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; у західних областях та в Криму вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла (у Криму до 7° тепла); лише у східних областях та на півночі Лівобережжя температура суттєво не зміниться. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с, у південній частині, а 1 лютого і у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах України ожеледиця.

На Закарпатті часом сніг, мокрий сніг, вдень подекуди з дощем, лише 31 січня вночі та вранці місцями невеликий сніг, вдень 1 лютого місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Температура 31 січня вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла, 1 лютого вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла (в горах вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу).

2-3 лютого - часом сніг, мокрий сніг, 2 лютого в Криму та Приазов`ї з дощем. Температура 2 лютого вночі 4-10° морозу, в північних областях місцями 12-15° морозу, вдень 3-9° морозу, в західних областях 0-6° морозу (у південній частині протягом доби 0-5° морозу, в Криму від 3° морозу до 3° тепла); 3 лютого в Україні, крім західних областей, зниження нічної температури (у східній половині країни - і денної) на 3-5°.

На Закарпатті часом невеликий сніг, мокрий сніг (вдень 2 лютого без істотних опадів). Температура вночі 0-6° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла.

4-6 лютого - місцями невеликий сніг, зниження температури на 3-5°.

7-8 лютого в Україні, починаючи з західних областей, сніг, мокрий сніг та послаблення морозу.

У Києві та області у вівторок буде хмарно з проясненнями. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 7-12, вночі пориви 15-20 м/с. Температура у Києві вночі 10-12°, вдень 4-6° морозу, по області вночі 8-13°, вдень 2-7° морозу.

31 січня - хмарно з проясненнями; на початку ночі та в кінці дня невеликий сніг, в решту часу без істотних опадів; температура вночі 11-16° морозу, вдень 4-9° морозу.

1 лютого - часом сніг, вдень мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу; температура вночі 6-11° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с. На дорогах ожеледиця.

2-3 лютого - часом невеликий (вночі 2 лютого помірний) сніг. Температура вночі 2 лютого 7-12° морозу, 3 лютого 10-15° морозу; вдень 3-9° морозу.