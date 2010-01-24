Влада Кривого Рогу зобов’язала реєструвати домашніх тварин

Криворізька міськрада ухвалила рішення, яким зобов’язала городян реєструвати домашніх тварин.

Про це йдеться в рішенні міської ради, розміщеному на офіційному сайті.

Згідно з рішенням, власники мають в десятиденний термін зареєструвати домашніх тварин, коли тим виповнилося 3 місяці.

Окрема увага в документі Криворізької міськради приділена собакам. Зокрема, оприлюднено список, куди включено 31 вид потенційно небезпечних собак, яких заборонено вигулювати без намордників. Крім того, власниками таких собак можуть бути лише повнолітні жителі міста, після спеціального навчання в кінологічних центрах.

Своїм рішенням міськрада зобов’язала власників домашніх тварин прибирати послід після вигулу тварин в громадських місцях.

Контролювати виконання цього рішення доручено дільничним міліціонерам, працівникам комунального господарства та ветеринарній інспекції.