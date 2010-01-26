Тимошенко сказала, коли віддасть заставу тим, хто торгувався за ОПЗ

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що всі учасники конкурсу з продажу акцій Одеського припортового заводу отримають заставні кошти після проведення чесної приватизації цього об’єкта.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила в інтерв’ю "Українській правді".

"Ці кошти будуть неодмінно повернуті відразу після того, як відбудеться чесна приватизація ОПЗ", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду підкреслила, що всі учасники отримають заставні кошти. "...гроші ідуть через різні рахунки. На жаль, чесна приватизація ОПЗ була зіпсована. І це ще раз підтверджує, наскільки важко будь-якому прозорому проекту в нашій державі пробивати собі шлях", - додала вона.

Відповідаючи на зауваження "Української правди", що це є порушенням закону, оскільки повернення заставних грошей згідно з законодавством повинно було відбутися протягом трьох днів після проведення конкурсу, прем’єр сказала: "Порушення закону - це прийняття нечесних рішень проти прозорої приватизації, руйнація приватизації через укази Президента, коли розігнали всіх іноземних інвесторів. Реального аукціону не було, а була змова".

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, те, що під час проведення конкурсу з продажу акцій ОПЗ "ця змова була видна всім і неозброєним оком".

"Я буду захищати інтереси держави, бо держава, на жаль, не завжди в змозі захистити свої інтереси. І коли всі бачать, що там була змова - значить, була змова. Вартість ОПЗ мінімум в чотири рази вища. Я ніколи не дам пройти змові, яка позбавляє державу додаткових грошей", - підкреслила глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня 2009 року ТОВ "Нортіма" (Україна) придбало контрольний пакет ВАТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) у розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Ціна продажу перевищила початкову на 1 млрд. грн. Крок аукціону становив 50 млн. грн. У торгах взяли участь 3 компанії - ТОВ "Азот-сервіс (Росія) (подала заявку від імені ТОВ "СИБУР") ", ТОВ "Фрунзе-Флора (Україна) ” і ТОВ "Нортіма" (Україна).

Пізніше виконуючий обов`язки голови Фонду держмайна Дмитро ПАРФЕНЕНКО повідомив, що комісія з приватизації ОПЗ Фонду держмайна ухвалила рішення не визнавати ТОВ « Нортіма » переможцем у конкурсі з приватизації заводу.

У жовтні ТОВ « Нортіма » заявила, що Фонд державного майна України не повернув своєчасно та незаконно використовує 400 млн. грн., внесених компанією в якості конкурсної гарантії для участі в приватизаційному конкурсі з продажу державного пакету акцій ВАТ «Одеський припортовий завод ».

«Крім того, що порушуючи «Положення про порядок проведення конкурсів із продажу пакетів акцій акціонерних товариств » приватизаційне відомство відмовилося визнавати нашу компанію переможцем приватизаційного конкурсу з продажу державного пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод», ФДМУ станом на теперішній час не повернув ТОВ «Нортіма» 400 млн. грн., внесених як конкурсна гарантія для участі в приватизаційному конкурсі з продажу 99,567% акцій ВАТ «ОПЗ», - заявляла ТОВ “ Нортіма ” в жовтні 2009 року.

«Офіційно заявляємо, що до того моменту, як Фондом держмайна буде укладено з ТОВ «Нортіма», як з переможцем приватизаційного конкурсу, договір купівлі-продажу акцій ВАТ «Одеський припортовий завод», держава не має ні юридичної підстави, ні морального права користуватися грошовими коштами, внесеними нашою компанією як конкурсна гарантія», - наголошувалося в офіційній заяві компанії, що передувала спрямуванню судового позову, який був задоволений 25 грудня 2009 року.