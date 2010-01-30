Тимошенко про Бандеру, дві історії, чорну пропаганду і мудрість

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що майбутній Президент України має проявити мудрість у питаннях історичної єдності української нації.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на телеканалі "Інтер", відповідаючи на запитання про її ставлення до рішення чинного Президента України Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння Степанові Бандері звання Героя України.

"Думаю, що Україна, як незалежна держава сьогодні мусить визнати, що у нас немає єдності народу по багатьом питанням. І це дуже прикро, що Україна має дві історії, дві ментальності, два світогляди, і навіть дві цивілізаційні системи поглядів. В цьому є велика проблема України. І велика мудрість кожного Президента, який прийде в країну – це робити все можливе, щоб Україна набула єдину історію і для цього потрібно проходити той еволюційний шлях, який знімає чорну пропаганду, який знімає наслідки, в тому числі і радянської пропаганди, який дає можливість країні зрозуміти, де єдина, правдива, справжня історія Україні", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Чинний прем’єр підкреслила, що на посаді глави держави буде "все робити для того, щоб справжня історія України відроджувалась і щоб люди, незважаючи на те, де вони живуть – на Сході або на Заході - цю історію однаково розуміли, а також однаково розуміли стратегію держави, головні цінності і головні пріоритети".

"Це є завдання Президента – не розділяти, не робити певні противаги, а об’єднувати. І саме тому моє завдання – відроджувати нашу національну самоідентичність, нашу правдиву історію, але робити так, щоб вона сприймалася всіма частинами України і щоб вона підтримувалася всіма частинами України. Але шлях, який нам для цього потрібно пройти є дуже важливий і дуже цінний. І тому я цю роботу Віктора ЮЩЕНКА буду продовжувати ", - заявила кандидат в Президенти.

Відповідаючи на запитання, чи підтримує вона рішення В.ЮЩЕНКА про присвоєння звання Героя України С.Бандері, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: "Я ще раз вам сказала, про те, що для України є абсолютна цінність – це наша незалежність. І історики, люди, які є носіями інтелекту, мусять чітко встановити, які герої захищали незалежність, а які герої працювали проти незалежності. І в цьому мусить бути правда. І всі герої, які захищали насправді в історичних процесах незалежність мусять бути героями".