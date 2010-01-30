Полтавським комунальникам полегшили подання позовів

Депутати міськради Полтави звільнили житлово-комунальні підприємства від сплати державного мита при поданні до суду позовів зі стягнення заборгованості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськвиконкому, в 2010 році житлово-комунальними підприємствами планується передати до місцевих районних судів м. Полтави 3005 позовних заяв, у зв`язку з чим вимушені були б сплатити державне мито на суму 153,3 тис. грн. Звільнено від сплати держмита і КП "Полтаватеплоенерго".

За даними прес-служби, заборгованість жителів Полтави за одержані послуги з теплопостачання за опалювальний сезон 2008-2009 років у підприємства збільшилася на 8 млн. 663,7 тис. грн. Підприємство планує передати до районних судів Полтави 4756 позовних заяв, у зв`язку з чим вимушено було б сплатити державне мито в сумі 242,6 тис. грн. Також від сплати мита передбачено звільнити й жителів, які теж подаватимуть позови з приводу неякісних послуг.