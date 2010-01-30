У Миколаєві горів студентський гуртожиток

У Миколаєві під час пожежі в студентському гуртожитку врятовано 28 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежа в гуртожитку №2 Державного гуманітарного університету імені Петра Могили, що на вулиці Крилова, 19-г, сталася вчора о 19.12 в одній з кімнат.

Вогнем знищені меблі, двері, вікна та особисті речі студентів у трьох кімнатах. Рятувальниками МНС пожежа була локалізована о 20.00, а о 20.25 ліквідована. Під час її гасіння бійцями МНС за допомогою автодрабини та протигазів були врятовані 28 осіб.

Триває розслідування. Попередня причина пожежі – коротке замкнення електромережі.