У Криму зберігається загроза сходження снігових лавин
12:43, 30 січня 2010Суспільство
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Повідомлення МНС
Загроза сходження снігових лавин на Ангарському перевалі у Криму зберігається у суботу і неділю.
«30 і 31 січня на Ангарському перевалі лавинонебезпечно», - йдеться у повідомленні прес-служби Кримського управління МНС, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.
Проїзд дорогами півострова, зокрема - в районі Ангарського і Грушевського перевалів, забезпечений.
У четвер рятувальники попереджали: 28-29 січня на Ангарському перевалі лавинонебезпечно, і закликали туристів і жителів півострова уникати перебування у цьому районі.
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