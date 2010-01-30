У Луганську УБОЗ запобіг втечі арештантів із СІЗО

У Луганську працівники Управління боротьби з організованою злочинністю запобігли втечі через підкоп арештантів із місцевого СІЗО.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, власник ангарів, що розташовувалися поруч зі слідчим ізолятором, помітив у них підземну траншею й відразу ж звернувся до міліції.

В ході проведеної перевірки правоохоронці виявили, що траншея, яка веде під стіну, є підкопом. Як вже з’ясовано, готувався він майже півтора місяця.

Наразі осіб, які готували втечу, затримано. Порушено кримінальну справу.