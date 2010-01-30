У Черкасах проходить Чемпіонат України з дартсу
16:31, 30 січня 2010Суспільство
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Захід триватиме 2 дні
Сьогодні в Черкасах розпочався фінал Чемпіонату України 2009 року з класичного дартсу.
Чемпіонат триватиме два дні, повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної держадміністрації.
На турнірі присутні кращі дартсмени чоловічої та жіночої ліг з Києва, Ужгорода, Кривого Рогу, Львова та інших регіонів України. Вони будуть змагатись за звання "Чемпіон України з дартсу-2009".
***Дартс – змагання з метання коротких стріл (дротиків) у круглу мішень, повішену на стіну.
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