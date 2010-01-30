Черкаська митниця виконала річний план трохи більше, ніж наполовину

За січень-грудень 2009 року Черкаська митниця перерахувала до державного бюджету України 543 млн. 771,7 тис. грн., що становить 57,2% від планового показника.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Черкаської митниці Юрій КОТЛЯРЕНКО.

За його словами, зібрати заплановане Черкаській митниці не дозволила зупинка в 2009 році обласних підприємств, які займалися зовнішньоекономічною діяльністю.

Зокрема, зазначив Ю.КОТЛЯРЕНКО, зупинилася черкаська тютюнова фабрика, завдяки роботі якої Черкаська митниця перераховувала до державного бюджету 70-80 млн. грн. податків. Зупинилися два підприємства корпорації "Богдан", а два інші підприємства цієї корпорації зменшили обсяги виробництва на 70%.