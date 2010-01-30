Тимошенко: буду підтримувати справжні відкриті списки

Кандидат в Президенти, чинний Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає за доцільне змінити виборче законодавство до проведення 30 травня місцевих виборів.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в інтерв’ю 5-му каналу.

"Я думаю прийшов час змінити виборче законодавство до виборів місцевих депутатів, тому що люди мусять знати свого депутата в обличчя, вони мусять його обирати, вони мусять покладати на нього відповідальність. І тому я переконана, що законодавство потрібно змінювати", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Чинний прем’єр вважає, що необхідні зміни до законодавства треба внести після завершення президентських виборів. "Я в цьому переконана. Я буду підтримувати справжні відкриті списки", - підкреслила вона.