Ющенко завтра огляне екологічно небезпечні об’єкти

Завтра, 2 лютого, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Івано-Франківської області.

Як повідомляє прес-служба Президента, під час поїздки глава держави у Калуші відвідає ДП «Калійний завод» ВАТ «Оріана», де огляне об’єкти, які є потенційно екологічно небезпечними на території Калуського промислового вузла.

Також планується, що Президент проведе нараду з питань мінімізації негативного впливу на довкілля та життєдіяльність людини підприємств хімічної та видобувної промисловості.

Як повідомляв УНІАН, голова Івано-Франківської облдержадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК заявив, що на вирішення екологічних проблем Калуша потрібно 3,5 млрд. грн.

17 січня 2010 року у Калуші проводився місцевий референдум з єдиним питанням: «Чи вважаєте Ви, що територія міста Калуша є зоною надзвичайної екологічної ситуації?». «Так» відповіли 30 тис. 436 жителів Калуша, або 97,27%.

Проблема №1 у місті Калуші - надзвичайна екологічна ситуація на території діяльності ДП «Калійний завод», що ускладнилася після липневої повені 23-27 липня 2008 року. У місті вважають, що можливий прорив дамби «спричинить екологічну катастрофу з непередбачуваними наслідками».

Екологічна проблема №2 Калуша - просідання земної поверхні над шахтними виробітками, на яких стоять сотні житлових будинків.

Проблема №3: на території ТОВ «Оріана-Галев» розташоване єдине у Європі сховище токсичних відходів. На полігоні токсичних відходів утилізовано понад 11 тис. тонн речовини першого класу небезпеки гексахлорбензолу.