Долар і євро на міжбанку підросли

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 8,0370/8,0580, на 12:00 ціни зросли до 8,0650/8,0750. На момент закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0660/8,0785 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2659/0,2666, а на 12:00 ціни піднялися до 0,2671/0,2678. На момент закриття ціни встановилися на рівні 0,2674/0,2680.

У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 30,1586 (-0,2084).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3890/1,3955.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,1815/11,2145, на 12:00 ціни пішли вгору - 11,2380/11,2560. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 11,2470/11,2680.