У Рівному й Луцьку відзначають 66-річчя звільнення від фашистів

Сьогодні у Рівному відбулися урочисті заходи з нагоди 66-ї річниці визволення міста від німецько-фашистських загарбників.

Як передає кореспондент УНІАН, представники місцевої влади, громадськості та ветерани Другої світової війни поклали вінки і квіти до військового меморіалу на Дубенському кладовищі. Тут же пройшов мітинг.

Як повідомила журналістам заступник міського голови Рівного Галина КУЛЬЧИНСЬКА, у місті проживає всього 9 колишніх радянських воїнів-визволителів. Ще три роки тому їх було понад 30. Кожному з цих ветеранів було вручено продуктові пакети, а також виплачено одноразову допомогу в 200 грн.

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У Луцьку сьогодні відзначають 66-ту річницю визволення міста від німецько-фашистських загарбників.

Як передає кореспондент УНІАН, з цієї нагоди на Меморіалі слави відбувся урочистий мітинг-реквієм та панахида за загиблими. В урочистостях взяли участь керівники міста та області, духовенство, представники ветеранських організацій, учнівська та студентська молодь.

Розпочався захід із панахиди за загиблими воїнами, яку відслужили священики Української православної церкви (Київського патріархату). Присутні вшанували пам`ять загиблих хвилиною мовчання та покладанням квітів до Вічного вогню.

Під час мітингу Луцький міський голова Богдан ШИБА нагадав, що на Меморіалі слави поховано 1800 солдатів та офіцерів, які загинули при визволенні нашого міста. Він також зазначив, що мир, який завоювали ветерани, є найдорожчим спадком для нинішніх поколінь.