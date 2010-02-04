У Дніпропетровську студенти розважались, стріляючи по перехожих

У Дніпропетровську співробітники міліції затримали двох студентів 17 та 19 років, які 2 лютого ввечері стріляли з вікна квартири багатоповерхівки по перехожих із пневматичної зброї.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУМВС у Дніпропетровській області.

Встановлено, що молодики були нетверезими.

За даним фактом до Бабушкінського райвідділу міліції Дніпропетровська звернулися із заявою 10 осіб, 8 з яких ще раніше звернулися за медичною допомогою до однієї з лікарень міста.

У затриманих вилучено пневматичну гвинтівку «Gamo» калібру 4,5 мм та 5 коробок з кулями.

За фактом стрілянини порушено кримінальну справу за ст. 296 ч. 4 Кримінального кодексу України (хуліганство). Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.