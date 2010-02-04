Стельмах звинуватив МВФ: усіх лякає та псує імідж НБУ

Голова Національного банку України (НБУ) Володимир СТЕЛЬМАХ вважає, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) своїми неточними прогнозами щодо рівня інфляції в Україні створює негативний імідж Нацбанку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на спільному засіданні за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА у четвер.

«Валютний фонд (МВФ – УНІАН) усіх лякає, і для рейтингових агентств створює негативний імідж Національному банку з точки зору інфляції. Вони жодного разу не вгадали інфляцію, вони її завищують, щонайменше, в півтора разу», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

При цьому він підкреслив, що у своїх прогнозах МВФ не враховує можливості чинного законодавства України, які дають можливість здійснювати монетарну політику, направлену на стримування інфляції.

Як повідомляв УНІАН, міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН на початку цього року заявив, що інфляція за підсумками 2009 року у розмірі 12,3% виявилася нижче за прогнози міжнародних експертів.

Міністр зазначив, що на початку 2009 року МВФ прогнозував інфляцію в 16%, пізніше цей прогноз був скорочений до 13%. Світовий банк у жовтні прогнозував інфляцію в 13,8%.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, в Україні інфляція в грудні 2009 р. по відношенню до листопада становила 0,9%, з початку року (до грудня 2008 року) – 12,3%. У січні–грудні 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року інфляція становила 15,9%.