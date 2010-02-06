Відкрилась виставка до 20-річчя виходу з підпілля УГКЦ

У Прикарпатському музеї визвольних змагань в Івано-Франківську відкрилась виставка фотодокументів до 20-річчя виходу з підпілля Української греко-католицької церкви.

Як передає кореспондент УНІАН, на виставці представлено фотодокументи про будні УГКЦ в умовах радянського режиму.

В експозиції виставки понад 50 унікальних фотодокументів про історію УГКЦ у роки підпілля: архівні фото, рукописи, церковна атрибутика, які збирали працівники музею впродовж 13 років.

За словами в.о. директора музею Оксани РОМАНІВ, найцінішим серед усіх експонатів є архів обкому Компартії України. «Тут є документи, які якраз свідчать про те, як радянська влада намагалася контролювати абсолютно все, що відбувалося у церкі, – наголосила вона на відкритті виставки. - Є спеціально розроблена інструкція про те, як священик має сповідати людину, яка прийшла до нього на сповідь, як «витягувати» з неї потрібну інформацію. Окрім того, тут є особисті речі священників, які працювали в підпіллі».

Прикарпатський письменник Василь ГУК презентував на виставці свою книгу про підпільну церкву «Святиня крізь століття».

За його словами, у книзі йдеться про життя та діяльність греко-католицьких священників в умовах підпілля. У ній містяться рідкісні документи, уривки листів, стародруків та фото церков, які зібрані в різних архівах Прикарпаття.

Автор повідомив також, що книга «Святиня крізь століття» виграла грант Наукового товариства ім. Шевченка у США, проте вийшла накладом всього 300 примірників.