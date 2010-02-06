Представники кандидатів не проводили агітації в колоніях

Агітація на підтримку лише одного з кандидатів у президенти у виправних колоніях Херсонської області, як це повідомляли в СБУ, не проводилася.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник Херсонського облуправління Держдепартаменту з виконання покарань у Херсонській області Петро БОНДАР.

«Адміністрація колоній агітацією не займалася. Також до нас не зверталися представники кандидатів у президенти з проханням про агітацію. Якби звернулися, ми б надали усім рівні можливості», - сказав П.БОНДАР.

Також він спростував інформацію СБУ про послаблення режиму утримання ув`язнених. «У зв`язку з виборами у нас, навпаки, посилений варіант несення служби. Проводяться додаткові перевірки і обшуки ув`язнених», - зазначив начальник управління.

Як повідомляв УНІАН, прес-центр СБУ поширив інформацію про те, що адміністрації виправних колоній Херсонської області сприяють проведенню агітації серед ув`язнених на користь лише одного з двох кандидатів на пост Президента України. При цьому, за даними СБУ, безпідставно послабляється режим утримання ув`язнених.