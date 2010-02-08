З-під завалів будинку, де вибухнув газ, врятували шістьох людей

Станом на 09.00 бійцями МНС із зруйнованого вибухом газу будинку в Орджонікідзе Дніпропетровської області врятовано 14 людей, із них із-під завалів звільнені шестеро.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, за словами міністра МНС Володимира ШАНДРИ, пошуково-рятувальні роботи завершені, триває розбирання завалів будівельних конструкцій і надання допомоги постраждалим.

В будинку зареєстровані 23 особи. На ліквідації наслідків надзвичайної ситуації задіяні 96 чоловік і 9 одиниць техніки, у тому числі 55 рятувальників та 9 одиниць техніки МНС. На місці працює опергрупа Головного облуправління МНС. Загальну координацію дій із ліквідації надзвичайної ситуації здійснює міністр МНС В.ШАНДРА. Очільник МНС зазначив, що за фактом вибуху має бути порушена кримінальна справа, остаточну причину інциденту визначить слідство.

Як повідомляв УНІАН, близько 05:30 8 лютого у місті Орджонікідзе, на вулиці Пушкіна, 13, на другому поверсі двохповерхового житлового будинку (будинок на 3 під’їзди, 15 квартир), за попередніми даними, стався вибух побутового газу. В результаті зруйновані несучі конструкції першого під’їзду будинку (6 квартир).

Внаслідок вибуху постраждало 7 людей, із них одна жінка перебуває у тяжкому стані.