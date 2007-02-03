Партія регіонів не виключає дострокових виборів

Партія регіонів не виключає можливості проведення дострокових виборів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник лідера фракції Партії регіонів у Верховній Раді України, лідер кримських «регіоналів» Василь КИСЕЛЬОВ сьогодні журналістам у Сімферополі, де проходять всекримські збори депутатів усіх рівнів від Партії регіонів.

«Я скажу вам відверто, що ми як сила, яка прораховує всі варіанти, ми не можемо не враховувати того, що вибори дострокові можливі», - заявив В.КИСЕЛЬОВ.

Він також нагадав, що в Конституційному Суді перебуває подання народних депутатів щодо законопроекту №3207-1 про внесення змін до Конституції щодо місцевого самоврядування. «У разі схвалення Конституційним Судом нашої пропозиції вибори до місцевих органів влади неминучі, - заявив В.КИСЕЛЬОВ. - Тому ми повинні завжди своїх однопартійців тримати в напрузі, щоб вони розуміли, що вибори можуть бути через три місяці. От чому ми проводимо форум. Такі форуми пройдуть по всій Україні перед з`їздом нашої партії».

За його словами, Партія регіонів має намір найближчим часом виробити план дій на випадок проведення дострокових виборів. «Ми виборів, відверто кажучи, не боїмося, ми впевнені, що ми їх виграємо, бо люди бачать, що було до приходу "помаранчевих", і що робиться сьогодні», - сказав народний депутат.