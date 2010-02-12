До України прибув голова Військового комітету НАТО

Сьогодні розпочався візит в Україну делегації Північноатлантичного альянсу на чолі з головою Військового комітету НАТО адміралом Джампаоло Ді ПАОЛА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони, головна мета візиту полягає в участі у заходах Х Міжнародного тижня НАТО, який проходить у Національній академії оборони України.

Сьогодні у Києві відбудеться офіційна зустріч Дж. Ді ПАОЛА з т.в.о. міністра оборони України Валерієм ІВАЩЕНКОМ та начальником Генерального штабу – головнокомандувачем Збройних Сил України генерал-полковником Іваном СВИДОЮ.

Під час зустрічі сторони планують обговорити питання поточного стану і перспектив розвитку співробітництва Збройних Сил України з НАТО, а також можливі шляхи покращення співпраці та підвищення оперативних спроможностей Збройних Сил України.

Також сьогодні голова Військового комітету НАТО адмірал відвідає Національну академію оборони України, де в рамках Х Міжнародного тижня НАТО виступить з лекцією перед слухачами, науково-педагогічними і науковими працівниками академії, інших вищих військових навчальних закладів, представниками структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ, громадських організацій.